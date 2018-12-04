Глава Ямала о дорогах: «Строим развязки — или полный коллапс»

Салехард, , 09:47 — REGNUM Крупные ямальские города Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск испытывают серьёзные транспортные проблемы из-за плохого состояния дорог. Одна из самых проблемных трасс — участок от Нового Уренгоя до Коротчаево, признал в ежегодном докладе 4 декабря 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В 2019 году данный проблемный участок будет реконструирован, пообещал глава региона.

«Впервые в истории округа деньги на содержание и ремонт улиц заложены в полном объёме. Ссылаться на недофинансирование больше не получится. Ямальцы должны почувствовать качественные изменения дорог, которыми они пользуются», — заявил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, он отметил, что особого внимания требуют дороги Ноябрьска. В 2019 году будет произведён капитальный ремонт трассы от Карамовского поста до Ноябрьска, а также будет модернизирован путепровод в промышленную зону города.

«В вопросах развития дорог мы уже сейчас должны думать наперёд. Наша газовая столица Новый Уренгой и так сегодня испытывает большую транспортную нагрузку. Если ничего не делать, то через четыре года, когда будет запущен проходящий через город Северный широтный ход, это приведёт к полному коллапсу. Чтобы не допустить этого, мы начнём строительство двух современных развязок уже в следующем году», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе.