Задача нефти – закрепиться выше уровня $62

Москва, , 09:37 — REGNUM Цены на нефть 3 декабря выросли, хотя и сократили позиции после первоначального рывка вверх более чем на 5%. Brent, которая в моменте превышала область $62,50, закрылась под психологической отметкой $62, которую снова тестирует сегодня, 4 декабря, на утренних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Рынок черного золота положительно отреагировал на предварительную договоренность России и Саудовской Аравии о сокращении добычи. Но в этом плане отсутствуют детали, а само соглашение носит весьма противоречивый характер. Так, Россия четко дала понять, что готова урезать производство максимум на 150 тыс. баррелей в сутки. Саудиты же настаивают на том, чтобы сокращаемые объемы распределялись боле равномерно. Такое положение дел усиливает неопределенность в преддверии ключевой встречи ОПЕК+ и сдерживает покупателей», — пояснил эксперт.

Неопределенность также присутствует в истории с торговой войной, которая была поставлена на паузу. На самом деле Пекин не подтвердил некоторые пункты, о которых говорил Трамп после его встречи с Си в Аргентине. Не исключено, что американский лидер обрисовал картину более покладистого Китая, чем есть на самом деле.

«В силу присутствующих сдерживающих факторов и осторожностью трейдеров перед судьбоносным саммитом, в ближайшие дни потенциал роста Brent, вероятно, будет носить ограниченный характер. Ключевая поддержка на случай фиксации прибыли по-прежнему проходит в районе $60, а главная задача на ближайшее время — закрепиться над уровнем $62», — считает Мащенко.

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