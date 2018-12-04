На ремонт дорог Калуга получит 600 млн рублей

Калуга, , 09:29 — REGNUM В 2019 году Калуга станет участником федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой будут капитально отремонтированы 24 дороги. Об этом на планерке сообщил первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков.

Предполагается, что город получит на это около 600 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управы Калуги.

Перемены ожидают и ямочный ремонт, на который пока в проекте бюджета следующего года заложено лишь 20 млн рублей — в два с лишним раза меньше, чем в этом. По словам Алексея Волкова, управление городского хозяйства рассматривает возможность приобретения в следующем году машины для ямочного ремонта дорог методом струйно-инъекционного напыления и асфальтового мини-завода.

Это, по его мнению, позволит снизить затраты и повысить оперативность проведения ремонтных работ. Скорее всего, объем финансирования ямочного ремонта будет в течение года скорректирован в сторону увеличения. Соответственно, будет увеличена и площадь ремонта.

Между тем, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский против приобретения мини-завода и дополнительной техники для ремонта дорог возражать не стал. Но лишь в том случае, если срок ее окупаемости составит два-три года.

«При сроке окупаемости 2−3 года — это эффективный проект. Значит, мы на него идем. То же самое — по инъекционной машине. Чтобы все решения у нас были экономически обоснованными», — отметил Разумовский.

Градоначальник также дал поручение максимально оперативно провести торги на капремонт дорог, попавших в федеральную программу. К ремонту Калуга должна приступить сразу после того, как сойдет снег, и завершить его к осени. К весне должен быть готов и согласованный с ГИБДД план перекрытия улиц Калуги.

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