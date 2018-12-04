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Оренбуржье озадачено увеличением объёма строительства жилья почти на 50%

Экономика

Строители Оренбуржья должны увеличить объёмы новостроек на 400 тыс. квадратных метров к 2024 году

Оренбуржье озадачено увеличением объёма строительства жилья почти на 50%
Жилье

Оренбург, 4 декабря 2018, 09:22 — REGNUM  Майским Указом президента России поручено увеличить объем ввода жилья до 120 млн квадратных метров в год, то есть в полтора раза. При таком раскладе в Оренбургской области к 2024 году должно вводиться в строй не менее 1,3 млн квадратных метров в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

В 2018 году на территории Оренбуржья планируют ввести в эксплуатацию 900 тысяч квадратных метров. Таким образом, задача стоит увеличить объемы почти на 50%. Чиновники заявили, что местные строительные компании обладают достаточными ресурсами для реализации стоящих перед отраслью задач.

По данным минстроя области, с начала 2018 года выдано разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 929 тысяч квадратных метров — это в шесть с лишним раз больше, чем за 10 месяцев 2017 года.

В январе-октябре 2018 года объемы вводимого жилья на 12% превысили уровень прошлого года. Сдано 88% от запланированного годового объема — почти 792 тысячи квадратных метров жилой площади. На начало ноября в стадии строительства находилось 1,54 млн квадратных метров жилья, что на 60% больше аналогичных показателей 2017 года.

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Строительство жилья
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