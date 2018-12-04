На Ямале бюджетникам компенсируют 40% стоимости жилья

Салехард, , 09:23 — REGNUM На Ямале появится новая мера социальной поддержки работников бюджетной сферы — компенсации стоимости нового жилья в размере 40%. Об этом в ежегодном докладе заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 4 декабря 2018 года.

Данная мера социальной поддержки адресована врачам, учителям, тренерам, социальным и культурным работникам.

Средний размер выплаты на семью из трёх человек, по словам Дмитрия Артюхова, составит примерно 1 млн. 200 тыс. рублей.

«Общий объём финансирования программы позволит за три года приобрести жилье на Ямале двум тысячам специалистам», — отметил глава региона.

Напомним, Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе также заявил об увеличении субсидии на жильё молодым семьям с 30 до 40%.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале молодым семьям увеличили субсидию на жильё