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На Ямале молодым семьям увеличили субсидию на жильё

Экономика

Глава региона заявил о кратном увеличении финансирования региональной программы «Молодая семья»

На Ямале молодым семьям увеличили субсидию на жильё
Юрий Пименов. Лирическое новоселье (фрагмент). 1965

Салехард, 4 декабря 2018, 08:57 — REGNUM  На Ямале увеличивают размер окружной субсидии по программе приобретения жилья молодыми семьями с 30 до 40% стоимости квартиры. Финансирование региональной программы «Молодая семья» увеличится в три раза в 2019 году. Об этом заявил в ежегодном докладе 4 декабря 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства ЯНАО, финансирование программы «Молодая семья» увеличится с 282 млн рублей в 2018 году до 922 млн рублей в 2019 году. В ежегодном докладе Дмитрий Артюхов сообщил также об увеличении числа социальных выплат. В 2019 году их получат примерно две тысячи молодых семей — вдвое больше, чем в 2018 году.

Кроме того, молодые семьи, вставшие на очередь для получения федеральной субсидии на жильё, могут перейти в региональную программу «Молодая семья», сообщил глава региона.

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Строительство жилья
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