На Ямале молодым семьям увеличили субсидию на жильё

Салехард, , 08:57 — REGNUM На Ямале увеличивают размер окружной субсидии по программе приобретения жилья молодыми семьями с 30 до 40% стоимости квартиры. Финансирование региональной программы «Молодая семья» увеличится в три раза в 2019 году. Об этом заявил в ежегодном докладе 4 декабря 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства ЯНАО, финансирование программы «Молодая семья» увеличится с 282 млн рублей в 2018 году до 922 млн рублей в 2019 году. В ежегодном докладе Дмитрий Артюхов сообщил также об увеличении числа социальных выплат. В 2019 году их получат примерно две тысячи молодых семей — вдвое больше, чем в 2018 году.

Кроме того, молодые семьи, вставшие на очередь для получения федеральной субсидии на жильё, могут перейти в региональную программу «Молодая семья», сообщил глава региона.

Читайте развитие сюжета: На Ямале бюджетникам компенсируют 40% стоимости жилья