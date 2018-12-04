Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года

Брюссель, , 08:46 — REGNUM Италии необходимо принять меры, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. Такие рекомендации дал Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа).

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Правительство Италии уступит Еврокомиссии не более 0,2% дефицита бюджета

В опубликованном 4 декабря по итогам заседания в Брюсселе документе отмечается, что Еврогруппа полностью поддержала данную ранее оценку Еврокомиссии, пишет агентство экономической информации Прайм. Напомним, 21 ноября ЕК отметила наличие серьёзного несоответствия проекта бюджета страны с июльскими рекомендациями Совета ЕС.

Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре комиссия ЕС направила письмо в адрес итальянского правительства с просьбой откорректировать бюджет на 2018 год. Центральным пунктом стала жалоба на несоблюдение Италией правил по пределам задолженностей на 2018 год. Также отмечалось, что за бюджетом страны будет установлено специальное наблюдение, нарушение баланса в счетах Италии также может иметь последствия для еврозоны.

Добавим, что, согласно правилам, государства-члены ЕС должны поддерживать соотношение долг / ВВП в пределах 60%. Однако в конце 2017 года в Италии это соотношение составляло 132,1%. С таким показателем Италия оказалась на втором месте по величине долга в Еврозоне.

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