Акция протеста «желтые жилеты»: Агропромышленный сектор теряет 13 млрд евро

Париж, , 08:10 — REGNUM По некоторым оценкам, за несколько недель акций протеста движения «желтые жилеты» потери агропромышленного сектора, вероятно, составят более 13 миллиардов евро, сообщает Le Figaro.

«Блокады создают большие потери для всей агропромышленной отрасли, которые могут составить 13,5 млрд евро, прежде всего для малых и средних предприятий», — заявила национальная ассоциация пищевой промышленности Франции.

Дезорганизация производства, приводящая к безработице на некоторых производственных площадках, отменена заказов и перебои с поставками являются тремя основными последствиями национального протестного движения против повышения налогов на топливо.

Агропромышленный бизнес во Франции состоит из около 18 тыс. компаний, 98% из которых являются малыми и средними предприятиями, что составляет 170,6 млрд евро, из которых 22% приходится на экспорт. В этом секторе работают более 386 тыс. штатных сотрудников.

«Наш сектор находится в опасности, некоторые компании больше не могут производить и поставлять, последствия будут необратимы», — заявил Ричард Жирардо, глава ассоциации, и бывший глава Nestlé France.

Агробизнес является вторым по величине промышленным сектором во Франции, на который приходится 20% общего оборота французской обрабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты «желтых жилетов» во Франции заблокировали доступ к 11 хранилищам топлива компании Total. В общей сложности 75 автозаправочных станций приостановили свою работу.

Подробности: Во Франции «желтые жилеты» заблокировали 11 топливохранилищ Total

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