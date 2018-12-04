ЦБ обнаружил вывод активов из банка «Агросоюз» на сумму более 7 млрд рублей

Москва, , 08:01 — REGNUM Временная администрация по управлению банком «Агросоюз», которая была назначена Центробанком РФ в связи с отзывом у кредитного учреждения лицензии, выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

«Выявлены операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что активы были выведены бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии. Сейчас временная администрации подготавливает материалы для направления в суд заявлении о признании сделок недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — АО «Банк инноваций и развития» и ООО КБ «Агросоюз».

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что кредитные учреждения вели рискованную финансовую политику. При этом отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении банков меры надзорного воздействия. Всего с начала 2018 года лишились лицензии более 40 российских банков.

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