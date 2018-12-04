В Астрахани построили судно для нефтяной компании из Туркмении

Астрахань, , 07:52 — REGNUM Специалисты Астраханского судостроительного производственного объединения построили крановое судно проекта UT755L3X «Palwan», которое будет работать на морских стационарных платформах в туркменском секторе шельфа Каспийского моря. Судно передано заказчику в порту Хазар, сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

Руководитель проекта Андрей Хир сообщил, что переданное судно сможет выполнять не только монтаж оборудования и металлоконструкций морских стационарных платформ, оно также работать в качестве судна обеспечения и выполнять пожарные и спасательные функции.

«Впервые на астраханской верфи реализован проект такой сложности», — сказал Хир.

По своим характеристикам судно относится к классу КМ ✪ R1 AUT1 tug, что позволяет плавать ему в районах на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности 8,5 метра, с уровнем автоматизации, позволяющим управление без постоянного присутствия обслуживающего персонала в машинных помещениях и центральном посту управления. Длина судна составляет 77,75 м, ширина — 16 м, осадка — 5 м, грузоподъемность крана — 100 тонн.

Астраханское судостроительное производственное объединение входит в группу ОСК «Каспийская энергия», которая специализируется на создании технических средств для освоения шельфовых месторождений и судостроении.