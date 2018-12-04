Объём платных услуг на одного оренбуржца вырос на 2515 рублей

Оренбург, , 07:40 — REGNUM Населению Оренбургской области в январе-октябре 2018 года оказано платных услуг на 81 380 млн рублей, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Более 80% в структуре объёма платных услуг составили жилищно-коммунальные, транспортные, телекоммуникационные и бытовые услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

В январе-октябре 2018 года жилищно-коммунальных услуг оказано на 26 млрд 630 млн рублей, тогда как за 10 месяцев 2017 года — 26 млрд 528 млн рублей. В общем объёме платных услуг сегмент услуг ЖКХ занимает почти треть.

Почти четверть в общем объёме платных услуг занимают транспортные услуги. Их за 10 месяцев 2018 года оказано на 19 млрд 294 млн рублей, что на 0,1% больше по сранвению с аналогичным периодом 2017 года. Стоит отметить, что в январе-октябре 2017 года объём платных услуг этой категории составлял 18 млрд 199 млн рублей и отмечалось снижение по сравнению с 2016 годом — на 4,3%.

Объём бытовых услуг в 2018 году вырос на 3% и составил 7 млрд 816 млн рублей, тогда как за 10 месяцев 2017 года составлял 7 млрд 399 млн рублей.

Как отметили в Оренбургстате, по-прежнему незначительной долей в общем объёме платных слуг остаётся сегмент услуг, связанных с активным проведением досуга (услуги учреждений культуры, услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги, услуги физкультуры и спорта) — 2,3%. За год она выросла всего на 0,1%.

Объём платных услуг в расчёте на душу населения области в январе-октябре 2018 года составил 41 149 рублей, в том числе бытовых — 3952 рубля. Добавим, что за аналогичный период 2017 года на одного оренбуржца пришлось 38 634 рубля платных услуг.