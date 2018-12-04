В Чите отмечено снижение цен на бензин

Чита, 4 декабря 2018, 07:19 — REGNUM Забайкалкрайстат отмечает незначительное снижение цен на бензин (на 0,2%) в Чите. По данным официального сайта ведомства, 3 декабря цена литра моторного топлива марки АИ-92 составила 44,23 рубля, марки АИ-95 — 46,13 рубля, марки АИ-98 — 51,15 рубля. Тогда как цена дизельного топлива осталась без изменения — 50,25 рубля за литр.
Потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Чите с 12 ноября по 3 декабря 2018 года (рублей за литр)
Наименование товара
|12
ноября
19
ноября
26
ноября
3
декабря
|Бензин марки АИ-92
|45,79
|45,06
|44,31
|44,23
|Бензин марки АИ-95
|47,89
|47,05
|46,22
|46,13
|Бензин марки АИ-98
|51,15
|51,15
|51,15
|51,15
|ДТ
|52,07
|50,99
|50,25
|50,25
Напомним, существенные проблемы со стоимостью бензина в Забайкальском крае началась после заморозки оптовых цен на топливо. Кризис возник в условиях значительного числа коммерческих АЗС, которым оставили всего два выхода: повышать розничные цены или разоряться.