В Чите отмечено снижение цен на бензин

Чита, , 07:19 — REGNUM Забайкалкрайстат отмечает незначительное снижение цен на бензин (на 0,2%) в Чите. По данным официального сайта ведомства, 3 декабря цена литра моторного топлива марки АИ-92 составила 44,23 рубля, марки АИ-95 — 46,13 рубля, марки АИ-98 — 51,15 рубля. Тогда как цена дизельного топлива осталась без изменения — 50,25 рубля за литр.

Потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Чите с 12 ноября по 3 декабря 2018 года (рублей за литр) Наименование товара 12 ноября 19 ноября 26 ноября 3 декабря Бензин марки АИ-92 45,79 45, 06 4 4,31 4 4, 23 Бензин марки АИ-95 47,89 47, 05 4 6 , 22 46,13 Бензин марки АИ-98 51,15 51,15 51,15 51,15 ДТ 5 2,07 50 , 99 50 , 25 50 , 25

Напомним, существенные проблемы со стоимостью бензина в Забайкальском крае началась после заморозки оптовых цен на топливо. Кризис возник в условиях значительного числа коммерческих АЗС, которым оставили всего два выхода: повышать розничные цены или разоряться.