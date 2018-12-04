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В Чите отмечено снижение цен на бензин

Экономика

Цена литра дизельного топлива по-прежнему неизменна — за 50 рублей/литр

Чита, 4 декабря 2018, 07:19 — REGNUM  Забайкалкрайстат отмечает незначительное снижение цен на бензин (на 0,2%) в Чите. По данным официального сайта ведомства, 3 декабря цена литра моторного топлива марки АИ-92 составила 44,23 рубля, марки АИ-9546,13 рубля, марки АИ-9851,15 рубля. Тогда как цена дизельного топлива осталась без изменения — 50,25 рубля за литр.

Потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Чите с 12 ноября по 3 декабря 2018 года (рублей за литр)
Наименование товара
12

ноября

19

ноября

26

ноября

3

декабря

Бензин марки АИ-9245,7945,0644,3144,23
Бензин марки АИ-9547,8947,0546,2246,13
Бензин марки АИ-9851,1551,1551,1551,15
ДТ52,0750,9950,2550,25

Напомним, существенные проблемы со стоимостью бензина в Забайкальском крае началась после заморозки оптовых цен на топливо. Кризис возник в условиях значительного числа коммерческих АЗС, которым оставили всего два выхода: повышать розничные цены или разоряться.

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Бензиновый ажиотаж
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