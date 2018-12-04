Рубль взял реванш за недавний обвал

Москва, , 07:05 — REGNUM На торгах 3 декабря рубль снова взял реванш за недавний обвал. С самого утра «россиянин» начал бойко укрепляться и взлетел на открытии сразу на 1% к доллару, а к евро подорожал несколько меньше. Но к вечеру понедельника рост рубля немного поостыл, в результате чего рубль подорожал к доллару только на 0,9%, а к евро вырос на 0,6%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В первую очередь рубль подорожал на фоне растущей нефти. На ICE цена нефти сорта Brent еще ранним утром открылась с гэпом вверх, а к вечеру выросла на 4%, до $61,48 за баррель. Нефть растет на ожиданиях решения о сокращении добычи на саммите ОПЕК, а также на появившейся рано утром в понедельник новости о том, что Катар с 1 января покинет ОПЕК, чтобы сосредоточиться на добыче природного газа.

Кроме того, определенное спекулятивное воздействие на рублевые пары оказали итоги завершившегося в выходные саммита G20, где США и Китай установили временное перемирие, а также, вероятно, распространяемые в российских и зарубежных СМИ заявления американского миллиардера Рэя Далио о том, что из-за огромного дефицита госбюджета США курс доллара может рухнуть на 30%, и доллар утратит статус мировой резервной валюты.

Курс евро по отношению к доллару в понедельник вырос на 0,27% на общем ослаблении доллара к мировым валютам. Индекс российских гособлигаций RGBI 3 декабря к вечеру вырос на 0,39% на фоне общего оптимизма и укрепления рубля. Исходя из роста цены на нефть и важных положительных новостей, прогноз по курсу доллара на сегодня, 4 декабря, понижается до 66−67 руб., а по курсу евро — до 75−76 руб.

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