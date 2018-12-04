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Тюменская фирма проиграла борьбу за мусор в Екатеринбурге

Экономика

В иске полностью отказано

Екатеринбург, 4 декабря 2018, 07:04 — REGNUM  В Екатеринбурге тюменская компания «Рифей» не смогла отменить итоги конкурса по определению оператора по работе с твёрдыми бытовыми отходами на территории областного центра и ещё нескольких муниципалитетов. Свердловский арбитражный суд полностью отказал ей в удовлетворении иска.

«В иске отказать полностью», — говорится в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответчиками были свердловское министерство энергетики и ЖКХ и екатеринбургское муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Конкурс был проведён в декабре 2017 — январе 2018 года. С 1 января 2019-го по всей стране работа с бытовыми отходами будет идти по новой схеме, ключевую роль в которой будут играть региональные операторы.

При этом ООО «Компания Рифей» усмотрело в конкурсе нарушения и потребовало его отменить. Впрочем, пока ему это не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный коллапс в Екатеринбурге отменяется?

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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