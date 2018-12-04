Комфортную городскую среду Приморья поддержат 3,7 млрд рублей из федбюджет

Владивосток, , 06:24 — REGNUM Приморью выделят из федерального бюджета на финансирование программы комфортной городской среды 3,7 млрд рублей. Финансирование программы в регионе планируют увеличить в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе Минстроя РФ.

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С 2018 по 2022 годы в Приморском крае благоустроят около 500 дворов и более 130 общественных территорий. «Приморье — в лидерах по выполнению программы, в 2017 году она выполнена на 100%, хорошая динамика отмечается и в текущем году», — заявил в ходе рабочего визита в регион глава Минстроя России Владимир Якушев.

«Финансирование программы комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Приморском крае будет увеличено в два раза. Из федерального бюджета региону по нацпроекту будет выделено порядка 3,7 млрд рублей», — заверил Якушев.

В ходе визита в Приморье, Владимир Якушев и врио губернатора края Олег Кожемяко побывали в Уссурийске, в микрорайоне «Радужный», в котором благоустроили сквер, ознакомились с проектом комплексного развития территории.

Кожемяко также обратился к Якушеву с инициативой включить в 2019 году регион в программу «Чистая вода» для получения федеральной субсидии на строительство очистных сооружений в ряде муниципалитетов. Проектно-сметная документация на строительство очистных объектов регионом подготовлена, в ближайшее время Минстрой России рассмотрит пакет документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 400 дворовых территорий Приморья смогут получить финансирование на благоустройство. Приморцы на встречах с Олегом Кожемяко уделяли особое внимания проблемам благоустройства. Поэтому по его инициативе с 1 ноября был запущен масштабный краевой проект «400 дворов».