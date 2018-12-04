Нижегородского поставщика тепла и воды населению пытаются обанкротить

Нижний Новгород, , 06:16 — REGNUM Поставщика услуг водо‑ и теплоснабжения города Заволжья (Нижегородской области) требует обанкротить завод, поставлявший ему теплоэнергию. Обоснованность претензий к МУП «Тепловодоканал» Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит 19 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Муниципальное предприятие является многоотраслевым, то есть поставляет жителям города и социально-образовательным учреждениям сразу ряд коммунальных услуг, среди них услуги теплоснабжения, производства, передачи и распределения пара, горячей воды, водоснабжения, распределения воды, водоотведения (канализации), сбора и обработки сточных вод. По сведениям из открытых источников, МУП за 2013−2017 годы выступал поставщиком услуг для свыше 850 организаций, среди которых преобладают образовательные.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие создано 6 декабря 2002 года, уставный капитал — 100 тыс. рублей, с марта 2018 года руководит им Леонид Гуляев. В разные годы МУП учредил семь юрлиц, среди которых — ООО «Тепловодоканал» в Уфе (на сегодня уже ликвидировано), ООО «Домоуправляющая компания Заволжья», ООО «Чистоград».

Иск с требованием признать МУП банкротом был подан ПАО «Заволжский моторный завод» ещё 12 ноября 2018 года, к производству дело приняли 14 ноября, а обоснованность претензий рассмотрят 19 декабря. Сумма претензий — 99 486 415,11 рубля. В качестве арбитражного управляющего для городского предприятия предлагается член новосибирской ассоциации АУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Роман Иванов.

5 сентября 2018 года Арбитражный суд области рассмотрел иск завода к МУП, которым истец изначально пытался взыскать 111 332 563,56 рубля. Позднее сумма была снижена до 105 225 047,97 рубля. Речь шла о задолженности по договору на отпуск тепловой энергии №71−40/23−09 от 01.03.2009 года за период с января 2017 года по апрель 2018 года, процентах за пользование чужими денежными средствами. Во время сентябрьского заседания истец заявил об отказе от требования 7 046 148,45 рубля задолженности, но настоял на взыскании 98 178 899,52 рубля долга и 6 107 515,59 рубля процентов за пользование чужими деньгами. В итоге суд взыскал с МУП долг, проценты и 200 000 рублей государственной пошлины. Исполнительный лист был выдан в середине октября, решение не оспаривалось.

Напомним, на сегодня в Нижегородской области по восьми районным предприятиям-теплоснабженцам имеются претензии от поставщика газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». В сентябре 2018 года АО уведомило, что из-за долгов есть риск срыва отопительного сезона, в зону риска попали 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социальных объектов. На сегодня ряд должников поставщик газа пытается обанкротить.

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