Свердловский депутат заявил об ущербе бюджету через оператора РЖД

Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM На Урале инициирована проверка в отношении «Федеральной грузовой компании» (ФГК), которая является вагонным оператором «Российских железных дорог» в регионе. Об этом заявил депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, речь может идти о незаконной налоговой схеме, которая позволяет выводить средства. Парламентарий уверен, что таким образом бюджет Свердловской области недополучил за последние три года порядка 1,5 млрд рублей.

«Понятно, что это работа правоохранительных органов, я обратился по данному факту в Генпрокуратуру РФ. Но постепенно, это дело спустили в следственный комитет на транспорте, а потом — в прокуратуру на транспорте и в транспортную полицию», — цитирует заявление Дмитрия Ионина «Накануне.ru».

В самой ФГК слова депутата называют оценочными и не соответствующими действительности. Также представители компании не исключают возможности подачи судебного иска о защите деловой репутации.

Напомним, ФГК учреждена с центральным офисом в Екатеринбурге «Российскими железными дорогами», которые и являются её основным владельцем. «Федеральная грузовая компания» была основана в 2010 году в целях демонополизации рынка перевозок и является оператором грузовых железнодорожных перевозок в России.