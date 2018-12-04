Производитель шпрот в Латвии пытается справиться с последствием эмбарго РФ

Рига, , 03:55 — REGNUM Последствия введенного в ответ на санкции российского эмбарго продолжает ощущать крупнейший производитель шпрот в Латвии Brīvais vilnis, сообщает la.lv.

Согласно промежуточному отчету за первые три квартала года, предприятие сократило убытки и нарастило прибыль (с €679 693 до €435 662). Убытки, хоть и сократились, но все-таки еще высоки из-за сильной конкуренции.

Отметим, что Brīvais vilnis выпускает 154 наименования продукции. Его оборот за указанный период вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 9,2% — до €5 106 097 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите G20 председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что, по его прогнозу, Европейский союз продлит антироссийское санкции еще на полгода.

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