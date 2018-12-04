Белый дом: Соглашения с Китаем по автомобильным пошлинам еще нет

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM США и Китай еще не достигли соглашений по снижению китайских пошлин на импорт американских автомобилей, заявил глава Национального экономического совета администрации президента Соединенных Штатов Лоуренс Кадлоу на брифинге.

Кадлоу подчеркнул, что конкретного соглашения между странами еще не достигнуто. Однако он, как участник переговоров, заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на обнуление китайских пошлин на импорт американских автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа заявлялось о готовности Китая снизить или вовсе отменить пошлины на импорт американских автомобилей. В свою очередь Соединенные Штаты пообещали не вводить новый пакет пошлин с 1 января 2019 года. Однако отмечается, что новые пошлины могут быть введены, если США и Китай не достигнут конкретного торгового соглашения в ближайшие 90 дней.

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