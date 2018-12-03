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Из-за военного положения в Бердянске сократится треть персонала порта

Экономика

Украина обвиняет во всем Россию

Из-за военного положения в Бердянске сократится треть персонала порта
Иллюстрация: Bmtport.com.ua
Бердянский морской торговый порт

Киев, 3 декабря 2018, 23:45 — REGNUM  Треть работников планируется уволить в Бердянском порту Украины, сообщает 3 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, на работу порта в Бердянске сказывается военное положение, введенное на Украине. В течение недели в порту из девяти причалов работает только два.

Напомним, 25 ноября украинские ВМС решили произвести провокацию во внутренних водах России. Три украинских военных судна нарушили морскую границу России и не отвечали на предупреждения российских пограничников. В итоге им пришлось выстрелить по украинским суднам и отбуксировать их.

После этого Украина объявила военное положение, обвинив Россию в «провокации».

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