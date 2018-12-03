Собянин рассказал о планах масштабного строительства в ЦАО Москвы

Москва, , 22:36 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах построить в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы более 540 тысяч квадратных метров недвижимости. Запись опубликована 3 декабря на странице градоначальника в Twitter.

«Продолжаем развивать территории семи промзон в ЦАО. Планируем построить там больше 540 тысяч кв. м недвижимости. Например, в Мрузовском переулке, в производственной зоне «Курская», завершается строительство инженерного центра Мосгаз. А это новые рабочие места и доходы в бюджет», — сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин в личном блоге высоко оценил качество работы многофункциональных центров. Для иллюстрации он использовал миниатюру Comedy Club, содержание которой пересказал своему собеседнику — издателю Игорю Манну.

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