Пакистан и Турция углубляют сотрудничество

Исламабад, , 22:11 — REGNUM Посол Турции в Пакистане Ихсан Мустафа Ярдакыл призвал Исламабад активизировать работу по вопросу увеличения инвестиционной деятельности между двумя странами, сообщает 3 декабря Anadolu.

Заявление было сделано во время встречи дипломата с президентом Пакистана Арифом Алви, который предложил турецкому бизнесу более активно использовать инвесторские возможности в стране.

Напомним, Турци и Пакистан имеют давние связи по многим вопросом, в том числе экономического и военного характера. Исламабад нередко заказывает строительство кораблей военно-морского флота, которые собираются на турецких верфях. Анкара, в свою очередь закупает в Пакистане самолеты.

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