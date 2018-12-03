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Пакистан и Турция углубляют сотрудничество

Экономика

Турецкому бизнесу предлагается инвестировать в пакистанскую экономику

Исламабад, 3 декабря 2018, 22:11 — REGNUM  Посол Турции в Пакистане Ихсан Мустафа Ярдакыл призвал Исламабад активизировать работу по вопросу увеличения инвестиционной деятельности между двумя странами, сообщает 3 декабря Anadolu.

Заявление было сделано во время встречи дипломата с президентом Пакистана Арифом Алви, который предложил турецкому бизнесу более активно использовать инвесторские возможности в стране.

Напомним, Турци и Пакистан имеют давние связи по многим вопросом, в том числе экономического и военного характера. Исламабад нередко заказывает строительство кораблей военно-морского флота, которые собираются на турецких верфях. Анкара, в свою очередь закупает в Пакистане самолеты.

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