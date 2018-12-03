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Германия приветствует «перемирие» США и Китая

Экономика

Правительство ФРГ поддержит любую деэскалацию напряженности в международной торговле

Берлин, 3 декабря 2018, 21:35 — REGNUM  Правительство Германии приветствует соглашение о 90-дневном «перемирии» в торговой войне между США и Китаем, 3 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению министерства экономики ФРГ, правительство поддерживает любую деэскалацию напряженности в международной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 приняли решение «заморозить» торговую войну на 90 дней для проведения переговоров.

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Торговая война между Китаем и США
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