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Воронежская область не будет принимать отходы из других регионов

Экономика

В регионе обещают ликвидировать незаконные мусорные свалки

Воронежская область не будет принимать отходы из других регионов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свалка

Воронеж, 3 декабря 2018, 20:25 — REGNUM  Воронежская область не будет принимать бытовые отходы из других регионов. Об этом 3 декабря сообщил журналистам руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал Алексей Карякин на планерном совещании в правительстве региона, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в Воронежской области до 2024 года будет ликвидировано 25 несанкционированных свалок, на рекультивацию их до 2021 года будет направлено 273 млн рублей. Всего за пять лет на территории региона приведут в порядок около 90 га земель, сегодня ставших свалками, на это из федерального бюджета выделят 941 млн руб.

Отдельно Алексей Карякин рассказал о двух крупных несанкционированных свалках в Воронеже — на улице Землячки и на территории бывшего карьера ВКСМ. Уже в следующем году будет проведена экспертиза, в 2020 году начнется собственно работа по рекультивации, которая не должна превысить один год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о планах по строительству 16 мусоросортировочных заводов, которые позволят увеличить объемы перерабатываемых отходов до 65%.

Читайте ранее в этом сюжете: 16 мусоросортировочных заводов построят в Воронежской области

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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