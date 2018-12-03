16 мусоросортировочных заводов построят в Воронежской области

Воронеж, , 20:14 — REGNUM 16 мусоросортировочных заводов планируется построить в Воронежской области в рамках федерального проекта «Чистая страна». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сообщил на планерном совещании в правительстве региона 3 декабря руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

Мусоросортировочные заводы будут построены за счет федеральной субсидии и в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начнет действовать в РФ уже с 1 января 2019 года. Ориентировочная стоимость заводов — около двух миллиардов рублей. Как сообщил Алексей Карякин, ввод их в эксплуатацию позволит снизить объемы размещаемых отходов на полигоны ТКО более чем на 581 тыс. тонн ежегодно. Уже в 2019 году будут введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса в Богучарском и Острогожском муниципальных районах.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Алексей Карякин отметил, что после ввода в эксплуатацию всех 16 заводов объем отправляемых на переработку отходов вырастет до 65% (сегодня этот показатель составляет только 10%).

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