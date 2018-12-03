Дума Калуги утвердила проект городского бюджета-2019

Калуга, , 18:06 — REGNUM В Калуге сегодня, 3 декабря, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы под председательством главы бюджетного комитета Константина Сотскова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в первом чтении был одобрен проект бюджета Калуги на 2019 год.

В ходе первого чтения утверждаются источники финансирования и основные параметры бюджета. Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2019 год составит 11 миллиардов 269,9 миллионов рублей, ожидается, что безвозмездные поступления составят 6 миллиардов 421,8 миллионов рублей. Собственные доходы муниципалитета на 2019 год прогнозируются в объеме 4 миллиарда 848 миллионов рублей, из них налоговые поступления составят 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Объем поступления в 2019 году налога на прибыль организаций прогнозируется в сумме 83,7 млн. рублей. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2019 году составит 2 миллиарда 184 миллиона рублей.

Прогнозируемые объемы поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2019 году составят 1 миллиард 342 миллиона рублей. Объем поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2019 году прогнозируется в сумме 258,3 млн. рублей. Поступления налога на имущество физических лиц планируются в объёме 86,4 млн. рублей, налога на имущество организаций — в объёме 104,7 млн. рублей.

Поступления земельного налога запланированы в сумме 256,5 млн. рублей. К неналоговым доходам муниципалитета относятся доходы от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, доходы от оказания платных услуг, также штрафы, санкции и возмещение ущерба. Неналоговые доходы бюджета Калуги на 2019 год прогнозируются в сумме 447 миллионов рублей. Прогноз поступлений государственной пошлины составляет 50,7 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2019 год определен в сумме 11 миллиардов 519,9 млн. рублей.

Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы планируется направить 65,2% расходов — 7 миллиардов 514,4 млн. рублей. Дефицит бюджета в 2019 году планируется на уровне 250 миллионов рублей, основным источником финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств будет являться привлечение кредитов. Резервный фонд городской управы составит 20 миллионов рублей.

Были одобрены и поправки в бюджет 2018 года. 4 миллиона 146 тысяч рублей будет направлено на организацию работ по повышению безопасности дорожного движения. 1 миллион 776 тысяч рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, 1 миллион 740 тысяч рублей — на содержание парков и скверов. 909 тысяч рублей выделяется на организацию диспетчерского обслуживания транспортных средств.

350 тысяч рублей будет выделено на капитальный ремонт спортивного зала школы №5.

Также в ходе заседания комитетов был одобрен проект реализации в Калуге инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование представляет собой совокупность основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. Проекты инициативного бюджетирования будут направлены на развитие (за исключением капитального строительства и реконструкции) объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов благоустройства и озеленения, детских игровых площадок и комплексов, спортивных площадок, мест массового отдыха и автомобильных дорог местного значения.

Городской думой будет утверждён порядок реализации инициативного бюджетирования, включая формы документов, представляемых инициативными группами граждан для участия в конкурсном отборе проектов. Порядок проведения конкурсного отбора проектов, состав конкурсной комиссии, а также методика оценки проектов инициативного бюджетирования будут утверждены постановлением Городской управы.

Финансирование проектов будет осуществляться за счёт средств городского бюджета, жителей Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Минимальная общая доля софинансирования жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит не менее 5% общей стоимости проекта.

«Главной задачей проекта станет повышение активности жителей, их вовлечение в решение вопросов местного значения, — отметила председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская. — Во многих регионах страны уже успешно реализуются проекты инициативного бюджетирования, уверена, что и в Калуге мы получим позитивный отклик жителей».