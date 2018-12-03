Тверская область получит федеральную помощь на высокотехнологичную медицину

Тверь, , 20:04 — REGNUM 473 тыс. рублей получит Тверская область дополнительно из федерального бюджета на оказание жителям высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 3 декабря. Соответствующее распоряжение правительства РФ о распределении средств субъектам РФ подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Здравоохранение — один из ключевых национальных проектов, разработанных в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Цели и задачи, поставленные в национальном проекте, должны быть полностью учтены в государственной программе развития здравоохранения в Тверской области», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В числе основных задач в рамках нацпроекта — развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. В Тверской области запланировано строительство и капитальный ремонт ФАПов, развитие санитарной авиации, переоснащение регионального сосудистого центра и сети первичных сосудистых центров, организация сети центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение медицинским оборудованием областного онкодиспансера, строительство новой областной детской больницы и другие мероприятия. В 2019 году на эти цели из федерального бюджета регион получит более 759 млн рублей, еще около 616 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете.

Кроме того, ранее правительством региона было принято решение об увеличении объемов финансирования Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в Тверской области на 2018 более чем на 2,2 млн рублей. Это даст возможность увеличить объём оказания высокотехнологичной медицинской помощи почти на 700 случаев. В 13 медицинских учреждениях будет проведён ремонт помещений, заменены окна, закуплена мебель и медицинское оборудование.