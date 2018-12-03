Алиханов о Доме Советов в Калининграде: «Мы 27 лет живём в капитализме»

Калининград, , 19:56 — REGNUM Правительство Калининградской области намерено выкупить главный недострой Калининграда — Дом Советов — чтобы только после этого решать, что с ним делать. Так сегодня, 3 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямой линии с жителями прокомментировал споры вокруг судьбы Дома Советов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Давайте начнём с метафизического уровня. Я наслышан о не очень большом удовольствии отдельных граждан тем, что мы выкупаем это. При этом те же граждане говорили, что надо что-то с этим делать. И для тех, кто хочет восстановить замок, и для тех, кто хочет снести Дом Советов или достроить его, любой спектр выбирай из желающих, которые хоть что-то хотят там сделать, Дом Советов должен быть в чьих то руках. (…) Мы, выкупая Дом Советов, создаём базу, чтобы хоть какое-то решение принять. (…) «Снесите его!» Ну, хорошо, идите, снесите. Мне то казалось, что мы уже 27 лет живём с правом частной собственности, священном. И в капитализме. Но, судя по всему, это не все успели отфиксировать в голове. Поэтому мы его выкупаем ровно для того, чтобы иметь возможность с ним что-то сделать», — сказал Алиханов.

По словам Алиханова, лично он хотел бы достроить объект, перевести туда не только правительство региона, но и другие федеральные органы — налоговую, Росреестр и так далее.

«Много планов, что там можно сделать. До для того, чтобы реализовать эти пока ещё мечты, нужно сделать первый шаг — купить его», — отметил губернатор. «По поводу переезда мэрии, то мы туда все не поместимся, несмотря на его монументальность — там, кажется, 32 тыс. квадратных метров», — добавил Алиханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о восстановлении Дома Советов Алиханов уже заявлял ранее. В 2017 году губернатор Калининградской области утверждал, что ни о каком восстановлении замка «Кёнигсберг» в Калининграде не может быть и речи, и что главная задача — ввести в эксплуатацию Дом Советов, построенный вместо взорванного в 60-е годы орденского замка. Строительство здания с началом перестройки было заморожено (затраты составили 85% сметной стоимости), а затем оно было разграблено.

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