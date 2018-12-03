Гройсмана обвинили в том, что его окружение наживается на высоких тарифах

Киев, , 19:28 — REGNUM На повышении тарифов и цен на газ для населения зарабатывает премьер-министр Украины Владимир Гройсман и приближенные к нему бизнесмены. Об этом 3 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Повышение тарифов не имеет никакого отношения к МВФ. Повышения тарифов хотело правительство Гройсмана. Ему нужен мальчик для битья — это МВФ. Не может он сказать: люди добрые, я ворую деньги из бюджета, я тут хапуга, я хочу высокие тарифы. А так, МВФ виновен. Повышение тарифов дает возможность Гройсману и бизнесменам, которые приближены к нему, очень хорошо заработать на украинцах. МВФ тут вообще не имеет никакого отношения», — считает Охрименко.

Он прогнозирует, что МВФ предоставит Киеву кредит осенью 2019 года, после завершения парламентских выборов.

«Скорее всего, в ближайшее время кредита МВФ не будет. Да и он, честно говоря, не очень нужен. Больше нужно разговоров о кредите МВФ… Нужно учитывать политические риски. С точки зрения здравого смысла выборы в Украине — это политические риски. Не исключено, что кредит МВФ получим после выборов в Верховную Раду, когда МВФ увидит, что у нас получилось и с кем он будет работать. Во время выборов, во время нашего бардака очень рискованно выдавать кредиты. Представьте, меняется правительство, приходит новый премьер и говорит: предшественники виноваты. Может такое быть? Может», — рассказал Охрименко.

При этом эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский прогнозирует, что МВФ предоставит Киеву кредит уже в январе 2019 года, после повышения тарифов на коммунальные услуги.

«Тарифы будут подняты с 1 декабря. Первые платежки появятся в январе… Скорее всего, январь (о сроках выделения Украине кредита МВФ), у нас же транш согласован под выплаты. У нас есть валютный резерв, ранее мы взяли 2 млрд долл под сумасшедшие проценты. Потом нам на поддержку подойдет транш МВФ, потому что с учетом этого транша мы сравниваемся по расчетам с МВФ, мы выровняемся в ноль, чтобы вернуть кредиты… МВФ кредитует в том случае, если это соответствует интересам основного акционера — США», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября МВФ подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.

Напомним, 29 ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в телефонном разговоре с президентом Порошенко заверила его в готовности МВФ и дальше сотрудничать с Украиной.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко рассказал Лагард о принятии госбюджета на 2019 год, а директор МВФ отметила, что предварительные оценки фонда показывают — показатели бюджета в целом соответствуют согласованным с фондом параметрам.

Собеседники обсудили следующие шаги для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины на декабрьском заседании исполнительного совета МВФ.

«Была подтверждена готовность МВФ предоставить соответствующую техпомощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования», — резюмировали у Порошенко.