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Гройсман: Украина должна найти более дешевые кредиты

Экономика

В 2018 году Киев потратит на выплату долгов более $6 млрд

Киев, 3 декабря 2018, 19:35 — REGNUM  Украина должна искать способы получать более дешевые кредиты, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 3 декабря УНИАН.

По его словам, Украина вместе со своими «партнерами» должна найти способ ослабить долговую нагрузку, взяв более дешевые кредиты. Это позволит обеспечить «стабильность и экономический рост», считает глава украинского правительства.

Напомним, только в 2018 году Украина должна выплатить МВФ $1,5 млрд, Международному банку реконструкции и развития (МБРР) — $299 млн, Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) — $136 млн. В целом же правительство Украины планирует в 2018 году выплатить $4,088 млрд по внутренним долгам и $2,213 млрд — по внешним.

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Социально-экономический кризис на Украине
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