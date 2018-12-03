Гройсман: Украина должна найти более дешевые кредиты

Киев, , 19:35 — REGNUM Украина должна искать способы получать более дешевые кредиты, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 3 декабря УНИАН.

По его словам, Украина вместе со своими «партнерами» должна найти способ ослабить долговую нагрузку, взяв более дешевые кредиты. Это позволит обеспечить «стабильность и экономический рост», считает глава украинского правительства.

Напомним, только в 2018 году Украина должна выплатить МВФ $1,5 млрд, Международному банку реконструкции и развития (МБРР) — $299 млн, Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) — $136 млн. В целом же правительство Украины планирует в 2018 году выплатить $4,088 млрд по внутренним долгам и $2,213 млрд — по внешним.