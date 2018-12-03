Нефть растет на фоне «перемирия» США и Китая

Лондон, , 19:18 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли на 5% на фоне ослабления китайско-американских торговых споров, 3 декабря передает агентство Reuters.

В ходе последней сессии цена нефти марки Brent поднималась до $62,60 (+$3,14 или +5,3%) за баррель, в настоящий момент баррель Brent оценивается в $62,00. Нефть WTI достигала максимума торгов в $53,85 (+$2,92 или +5,7%) за баррель, на данный момент — $53,25 за баррель.

Нефтяной рынок отреагировал на «перемирие» в торговой войне между США и Китаем и ожидаемое сокращение добычи Россией и странами ОПЕК.

Читайте также: Цены на нефть начали расти и нацелились на отметку $63