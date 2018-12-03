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В благоустройство острова Канта в Калининграде вложат 100 млн рублей

Экономика

Региональные власти запланировали преображение острова в 2019 году

Калининград, 3 декабря 2018, 18:37 — REGNUM  В 2019 году на благоустройство острова Канта в Калининграде, где расположен Кафедральный собор и могила философа, будет потрачено порядка 100 млн рублей. Об этом сегодня, 3 декабря, в ходе прямой линии с жителями Калининградской области рассказал глава региона Антон Алиханов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор так ответил на вопрос о том, что площадка острова никак не используется для общественных мероприятий, хотя сам Кафедральный собор и могила Канта являются одними из главных туристических точек города.

«Качество среды на острове в следующем году несомненно возрастёт», — сказал губернатор, выразив уверенность, что это приведёт к увеличению числа мероприятий, которые можно будет проводить на острове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября могилу Канта и памятник философу неизвестные вандалы облили красной краской. Предположительно, это было вызвано в результате выборов нового названия аэропорта Храброва в рамках проекта «Великие имена России». Кант долгое время лидировал и только на финальной стадии уступил королеве Елизавете Петровне.

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Городское благоустройство
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