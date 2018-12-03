Губернатор Калининградской области посоветовал фермерам способ борьбы с АЧС

Калининград, , 18:04 — REGNUM «К сожалению, нет», — так сегодня, 3 декабря, в ходе прямой линии с жителями Калининградской области, ответил губернатор Антон Алиханов о возможности свиноводства в Черняховском районе, где ранее была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Черняховском районе, после фиксации очага инфекции, были уничтожены все свиньи во всех личных подсобных хозяйствах.

Он напомнил, что все, у кого свиньи были изъяты, получили денежные компенсации. Он заверил, что региональные власти готовы помогать личным подсобным хозяйствам переориентироваться на другие виды деятельности — птицеводство, крупный рогатый скот и так далее. Для этого существует специальная программа, на которую в бюджете заложены средства.

Алиханов подчеркнул, что ситуация с АЧС как в Калининградской области, так и в сопредельных странах, не позволяет надеется, что «ситуация нас как-то обойдёт». По его словам, достаточно долгое время инфекция не проникала в регион, хотя эпидемия «бушевала, и сейчас бушует, в Польше и в Литве», но «дикие кабаны сделали своё дело и принесли заразу к нам». На сегодняшний день нет никаких инструментов биологической защиты, которые могут позволить оградить личные подсобные хозяйства от инфекции, отметил он.

Губернатор Калининградской области, отмечая, что вирус высокопатогенный, и живёт в таких погодных условиях, как в Калининградской области, от полутора, до пяти лет, признал, что если ситуацию запустить, то с АЧС можно вообще не справиться никогда.

«В ЛПХ свиней быть не должно», — заключил он.

Напомним, впервые вспышка АЧС в Калининградской области была зафиксирована зимой 2017 года.