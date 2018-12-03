Понедельник, 3 Декабря 2018 года
18:41:02 МСК

В Италии рассчитывают получить 63 млн евро от денежных переводов мигрантов

Экономика

Эксперты допускают, что новый налог повысит востребованность незаконных способов перечислять средства

Рим, 3 декабря 2018, 17:46 — REGNUM  Объем денежных переводов живущих в Италии мигрантов составляет около 4,3 млрд евро в год, и введение 1,5% налога на эти переводы обеспечит поступление в бюджет около 63 млн евро, сообщает Affari Italiani в понедельник, 3 декабря.

30 ноября Сенат Италии принял в первом чтении законопроект о введении нового налога. Он будет взиматься со всех некоммерческих переводов за пределы ЕС от 10 евро.

Инициатором законопроекта был министр по делам семьи Лоренцо Фонтана, который предлагал установить вдвое большую ставку (3%) и перечислять эти средства молодым семьям.

Обозреватели Il Sole 24 Ore в свою очередь предполагают, что введение нового налога может повысить востребованность неофициальных и зачастую незаконных способов перечислять средства за рубеж.

Читайте также: Италия вводит налог в 1,5% на денежные переводы за пределы ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Денежные переводы в среде мигрантов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить