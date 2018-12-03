В Италии рассчитывают получить 63 млн евро от денежных переводов мигрантов

Рим, , 17:46 — REGNUM Объем денежных переводов живущих в Италии мигрантов составляет около 4,3 млрд евро в год, и введение 1,5% налога на эти переводы обеспечит поступление в бюджет около 63 млн евро, сообщает Affari Italiani в понедельник, 3 декабря.

30 ноября Сенат Италии принял в первом чтении законопроект о введении нового налога. Он будет взиматься со всех некоммерческих переводов за пределы ЕС от 10 евро.

Инициатором законопроекта был министр по делам семьи Лоренцо Фонтана, который предлагал установить вдвое большую ставку (3%) и перечислять эти средства молодым семьям.

Обозреватели Il Sole 24 Ore в свою очередь предполагают, что введение нового налога может повысить востребованность неофициальных и зачастую незаконных способов перечислять средства за рубеж.

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