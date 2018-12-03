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Власти Севастополя обещают новые парки на месте аварийных домов

Экономика

Всего в городе намерены снести 22 многоквартирных дома

Власти Севастополя обещают новые парки на месте аварийных домов
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 3 декабря 2018, 17:44 — REGNUM  На месте 22 аварийных домов в Севастополе, которые в ближайшее время планируется снести, власти города собираются построить новое жильё и разбить несколько парков и скверов. Об этом 3 декабря на аппаратном совещании в правительстве города-героя заявил вице-губернатор Владимир Базаров.

«По обследованным территориям даны следующие предложения: на месте двух домов обустроить общественные пространства. Шесть территорий возможны для строительства многоквартирных жилых домов. Ещё три — предлагаются под комплексное развитие территорий», — отметил чиновник.

Он также отметил, что четыре территории использовать для застройки не представляется возможным, поскольку они либо находятся в замкнутом пространстве, либо в охранной зоне железнодорожных путей, поэтому правительственная комиссия предлагает их благоустроить.

Как сообщало ИА REGNUM, местные власти провалили реконструкцию севастопольского парка Победы, который второй год пребывает в полуразрушенном состоянии.

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