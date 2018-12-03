Представители Австрии и Германии заинтересовались тамбовскими проектами

Тамбов, , 17:34 — REGNUM Представители бизнес-сообщества Австрии и Германии выразили заинтересованность в реализации совместных с Тамбовской областью проектов по производству молочных и мясных продуктов, соков, развития туристических направлений и студенческих обменов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 3 декабря, на еженедельном совещании губернатор Александр Никитин подвел итоги визита тамбовской делегации в Австрию и участия в церемонии вручения в Москве премий для малого и среднего бизнеса Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Как отметили члены делегации, в ходе рабочего визита удалось достичь несколько целей. Во-первых, успешно представить экономический потенциал представителям бизнеса двух стран — Австрии и Германии. Во-вторых, выполнить политическую задачу — наладить контакты между странами на уровне регионов в ситуации, когда сложно это сделать на межгосударственном уровне.

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По мнению Александра Никитина, общение с деловыми кругами Австрии и Германии оказалось весьма плодотворным. Представители международного бизнеса выразили заинтересованность в реализации совместных с Тамбовской областью проектов, которые касаются производства молочных и мясных продуктов, соков, развития туристических направлений и студенческих обменов.

Глава региона поручил руководителям профильных управлений проработать все направления сотрудничества.

«Мы представили наш потенциал инвесторам, рассказали о возможностях индустриальных парков, территории опережающего социально-экономического развития, пакете налоговых льгот, преференциях, — подчеркнул Александр Никитин. — Европейские бизнесмены считают, что будущее Европы — стратегическое партнёрство с Россией. И я уверен, что мы будем взаимовыгодно взаимодействовать».