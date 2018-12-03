Из-за роста ставок объемы выдачи ипотеки сократятся на 30% — эксперт

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Рекордные показатели выдачи ипотеки в России были связаны не с ростом доходов населения, а со снижением ставки, и после Нового года повышение ставки приведет к сокращению объемов выдачи ипотеки примерно на 30%, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 декабря, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя данные об объеме выданных в октябре 2018 года ипотечных кредитов.

Как сообщалось ранее, по данным аналитического центра Дом. рф, в октябре на рынке ипотеки был установлен очередной рекорд: выдано 141,3 тыс. кредитов на 299,8 млрд рублей, что соответственно на 25,3% и 40,7% выше, чем в октябре 2017 года. С начала года было выдано 1,17 млн кредитов на 2,37 трлн рублей, что соответственно на 44,4% и 58,2% выше, чем в аналогичный период 2017 года.

Средняя ипотечная ставка с начала года составила 9,55%, что на 1,39% ниже, чем в аналогичный период 2017 года. Произведенное в октябре-ноябре 2018 года повышение основными кредиторами ипотечных ставок отразится на рынке не ранее декабря 2018 года, сказано в исследовании.

«Ипотечные ставки с октября 2018 года повысились в среднем на 0,5−1%. Банки с участием государственного капитала смогли провести повышение несколько позже остальных, но в конце концов тоже к этому пришли. Очевидно, что капитал в России стал дороже.

Более того, участники рынка ждут и нового повышения ключевой ставки, за которым может последовать и новый рост ипотечных ставок. Хотя теперь этот рост будет не столь быстрым и не столь резким.

Рекорды по объему выдачи ипотеки были связаны не с ростом доходов населения, но прежде всего со снижением ставки, а также с ожиданиями отказа от классической долевой схемы строительства.

Эффект от повышения ставок окончательно проявится в январе-феврале. Можно ожидать, что показатели опустятся до того уровня, на котором они были в 2016 году при аналогичных нынешним ипотечным ставкам, то есть снизятся примерно на 30%», — отметил Ельцов.