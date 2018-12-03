Депутат бундестага: «Из-за санкций Германия потеряла 100 млрд евро»

Тюмень, , 17:45 — REGNUM Германия за четыре года потеряла из-за экономических санкций против России более 100 млрд евро. По подсчётам специалистов, это 600 тыс. потерянных новых рабочих мест. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт в Тюмени 3 декабря 2018 года на совещании по инвестициям и развитию малого и среднего бизнеса, которое проходит в столице Тюменской области с участием представителей германского бизнеса.

На совещании говорилось об индустриальных инновациях и передовых технологиях в машиностроении. Также бизнесмены России и Германии обсудили перспективы развития дорожной инфраструктуры Арктики, сообщает телеканал «Тюменское время».

»Благополучие и мир на европейском континенте без России невозможны. Будущее Германии напрямую зависит от того, что мы сегодня будем делать здесь в маленьком масштабе. Если мы научимся снова дружить, торговать и вместе работать, несмотря на санкции, которые я считаю огромной глупостью — значит, у нашего континента будет будущее, у наших детей и наших внуков», — заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, цитирует его телеканал.

Вальдемар Гердт родился в Советском Союзе — в Кустанайской области Казахской ССР. По образованию он аграрный инженер. В 1991—1993 годах работал председателем колхоза в Казахстане. Затем переехал с семьёй в Германию. С 1996 года является предпринимателем в строительном и финансовом секторе. На выборах в 2017 году был избран в бундестаг от партии «Альтернатива для Германии».

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