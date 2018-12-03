«Победа» предлагает исключить из стоимости авиабилетов плату за регистрацию

Москва, , 17:13 — REGNUM Бюджетный авиаперевозчик «Победа» предлагает министерству транспорта России изменить федеральные авиационные правила и исключить из стоимости билетов плату за регистрацию пассажиров в аэропорту. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил журналистам генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

Он напомнил, что действующие федеральные авиационные правила обязывают авиакомпании обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. При этом цены за данные услуги включаются в стоимость билетов. Начисления средств аэропорту производятся авиакомпаниями даже в том случае, если пассажир регистрируется в онлайн-режиме.

«Нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — сказал Калымыков.

Сейчас услуга онлайн-регистрации оплачивается сверх стоимости билета, однако если из существующей стоимости билетов исключить плату за регистрацию в аэропорту и оформление багажа, то пассажиры смогут сэкономить около 200 рублей (при условии, что у них нет багажа и они пользуются онлайн-регистрацией).

При этом Калымков отметил, что средняя стоимость регистрации в аэропортах составит около 1 тыс. рублей.

В таком случае, до 90% пассажиров будут проходить онлайн-регистрацию, подытожил гендиректор «Победы».

Калмыков рассказал, что авиакомпания уже направила соответствующее предложение в министерство транспорта.