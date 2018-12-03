Новосибирску хотят вернуть часть налоговых сборов

Новосибирск, , 17:09 — REGNUM Согласно новому региональному закону Новосибирской области, часть доходов от упрощённой системы налогообложения передадут в бюджеты городских округов и муниципальных районов. Законопроект одобрен сегодня, 3 декабря, на заседании правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В системе из года в год по многим направлениям мы с регионального уровня фактически напрямую финансируем многие расходы муниципальных полномочий. Я считаю, что допущен серьёзный перекос, серьёзное искажение межбюджетных отношений», — отметил Травников.

Власти региона считают, что дополнительный источник дохода сподвигнет местные власти на качественное взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые являются плательщиками этого налога.

Председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил, что областной парламент поддержит изменения.

«У глав появится стимул для работы: для создания условий по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры. Появится и больше возможностей для исполнения наказов избирателей», — сказал Шимкив.

По словам министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, в основе законопроекта — установление единых нормативов отчислений по налогам, взимаемым в связи с применением упрощённой системы налогообложения с 1 января 2019 года.

Нормативы отчислений для муниципальных районов составят 30%, для городских округов и Новосибирска — 10%.

Члены правительства одобрили документ. Проект закона будет направлен на рассмотрение в Заксобрание региона.

Отметим, что в 2019 году расходы Новосибирска вырастут на 2,5 млрд рублей — до 44,9 млрд рублей, дефицит — около 2 млрд рублей. Проект регионального бюджета в настоящее время принят в первом чтении. В 2019 году расходы бюджета Новосибирской обалсти составят 151,4 млрд рублей, доходы — 147,6 млрд рублей.