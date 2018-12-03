Расходы бюджета Ярославской области в 2018 году будут сокращены

Ярославль, , 16:59 — REGNUM Доходы и расходы бюджета Ярославской области на 2018 год будут сокращены на 560 млн рублей. Проект закона о корректировке бюджета внес в областную думу губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из пояснительной записки, уменьшение доходов связано в первую очередь с сокращением налоговых и неналоговых доходов. Казна недополучит 771 млн собственных доходов по сравнению с последним утвержденным планом. Также сокращаются безвозмездные поступления из федерального бюджета на 459,2 млн рублей. Здесь речь идет о разного рода целевых субсидиях. Какие именно субсидии потерял регион и по какой причине, в записке не говорится.

Однако от бюджетной катастрофы (общая сумма потерь составляет 1,2 млрд) регион спасет тот же федеральный бюджет за счет дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов. По этой статье Ярославская область получит дополнительно 670 млн рублей, уйдя таким образом в «минус» на 560 млн.

Какие именно расходы будут сокращены, пояснительная записка опять же не поясняет. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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