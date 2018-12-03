Goldman Sachs пугает Италию возможной рецессией

Рим, , 16:13 — REGNUM В экономике Италии весной 2019 года может наступить рецессия, сообщили в своем отчете аналитики Goldman Sachs в понедельник, 3 декабря, передает информагентство Ansa.

Ситуация в Италии, где пока не нашли выход из «бюджетного кризиса», может усложнить обстановку и в европейской экономике в целом, в самой Италии экономический рост может снизиться до 0,4%, полагают аналитики.

С критикой действий правительства Италии выступил в понедельник и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис: он отметил, что стратегия правительства не кажется ему действенной.

Сторонники правительства в свою очередь расценивают новые заявления представителей рейтинговых агентств и Еврокомиссии как очередную попытку повлиять на экономическую политику Италии методом жестких заявлений и провоцирования обвала биржевых котировок.

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Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.

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