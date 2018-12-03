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В Оренбуржье в 2019 году появится региональный фонд развития промышленности

Экономика

В настоящее время идёт подготовительная работа по созданию новой структуры

Оренбург, 3 декабря 2018, 16:17 — REGNUM  В Оренбургской области назрела необходимость в создании регионального фонда развития промышленности. Предприятиям, в основном обрабатывающих отраслей, которые хотят развиваться и выходить на экспорт своей продукции, нужна помощь, отметила министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбуржья Наталья Безбородова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В 2019 году в регионе начнёт работать местный фонд развития промышленности. Он и будет призван помогать предприятиям. В первую очередь речь о среднем сегменте бизнеса, которому федеральные кредиты не доступны в силу их больших объёмов и высоких процентных ставок.

На региональном уровне субсидирование предполагается по сниженной процентной ставке. Такая помощь необходима и будет востребована. Однако софинансирование из федерального бюджета тоже не исключается, отметила глава минэкономразивтия области.

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