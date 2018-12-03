Украина входит в тройку мировых лидеров по частоте банковских кризисов

Киев, , 16:00 — REGNUM Украина входит в тройку мировых стран, лидирующих по частоте системных банковских кризисов, сообщает 3 декабря УНИАН со ссылкой на материалы Национального банка этой страны.

Так, прямые потери украинской экономики от последнего кризиса 2014−2016 годов составили почти 40% ВВП. Это был третий кризис за последние 20 лет.

Напомним, ранее глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что в 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов. По данным пресс-службы Счетной палаты, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов.

Вместе с тем, полагают некоторые украинские эксперты, Киев объявит дефолт, если Международный валютный фонд не предоставит Украине очередной кредит до конца 2019 года.

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