На трассе М-4 «Дон» открылся центр продаж и обслуживания транспондеров

Краснодар, , 15:59 — REGNUM На платном участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае открылся Центр продаж и обслуживания транспондеров. После масштабной реконструкции участок (1119 км — 1319 км) трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае станет платным. У водителей, как сообщалось ранее, будет выбор: либо двигаться по альтернативной бесплатной дороге, либо по платному участку.

Для водителей, выбравших новую широкополосную платную дорогу, 3 декабря открылся новый центр продаж и обслуживания транспондеров T-pass, который расположен на 1184-м километре автодороги М-4 «Дон», в станице Павловской. Здесь автомобилисты могут взять в аренду или приобрести электронное устройство — транспондер T-pass, позволяющий экономить деньги при проезде.

«Сам центр будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00 без перерывов и выходных дней, посетители смогут не только приобрести, но и персонифицировать транспондер T-pass, пополнить лицевой счет, — рассказали в «Автодор-Платные дороги». — Сотрудники подробно расскажут о сервисах и возможностях личного кабинета, подключат бесплатную услугу интероперабельности, которая дает возможность проезжать по платным участкам дорог всех операторов».

Для удобства клиентов к оплате принимаются наличные денежные средства, банковские карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и «МИР», а также установлен терминал моментальной оплаты «Элекснет». С его помощью пользователи могут самостоятельно пополнять баланс транспондера Т-pass без комиссии по номеру лицевого счета, номеру устройства или по номеру мобильного телефона, привязанному к лицевому счету устройства.

Дополнительную информацию о тарифах, услугах и сервисах можно узнать по телефону единого информационного центра: 8−800−707−23−23.