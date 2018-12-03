Для иностранцев в Кабардино-Балкарии вдвое увеличили налог

Нальчик, , 15:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии принят закон об установлении суммы налога на доходы для лиц, прибывших на работу из-за рубежа. По сравнению с действующей суммой налога его величина увеличится в 2019 году двое, превысив 4 тыс. рублей.

В 2018 году иностранные граждане платили в бюджет республики ежемесячно 2023 рубля. При средней заработной плате жителей Кабардино-Балкарии, которая в первом полугодии составляла 25 140 рублей, сумма подоходного налога была в среднем выше 3268 рублей. Таким образом, получалось, что местные жители платили налоги в большем размере, чем приехавшие на заработки иностранцы.

Такая мера, по мнению парламентариев, призвана обеспечить снижение напряженности на рынке труда. По словам министра труда и социальной защиты региона Алима Асанова, Кабардино-Балкария включена в список из 20 субъектов РФ с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016 — 2017 годов. При этом приток в республику на работу граждан из-за рубежа увеличивается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Кабардино-Балкария станет участником проекта по снижению бедности. Эксперимент проводится в восьми регионах РФ. В каждом из них разное число жителей в процентном выражении, живущиъ за чертой бедности. В Кабардино-Балкарии таких более 24%.