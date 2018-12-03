Рубль значительно «прибавил в весе»

Москва, , 15:50 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, рубль прибавил к доллару около 1%. К середине дня котировки в паре доллар-рубль находились на уровне 66,50, к евро рубль вырос на 0,5% до 75,50. Основные причины роста — это снижение рисков на глобальных рынках и рост цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Риски упали в связи с итогами саммита G20 в Аргентине. США и Китай договорились о моратории на 90 дней на повышение тарифов до 25%. Китай, в свою очередь, пообещал увеличить закупки американских товаров и снизить тарифы на автомобили из США. Данные решения привели к резкому росту фондовых индексов в Азии и Европе, к укреплению валют emerging markets, что позитивно отразилось и на российской валюте», — пояснил эксперт.

Дополнительно рубль поддерживали фьючерсы на нефть, которые выросли сегодня на 5%. Тут главной причиной укрепления стали решения России и Саудовской Аравии по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ и заявление Канады об уменьшении добычи нефти на 10% в связи с избыточными запасами.

«Однако, надо отметить, что динамика рубля в течение дня стала ухудшаться. Это происходило в основном под влиянием различных негативных новостей, связанных с геополитическими проблемами России, прежде всего отношениями РФ и Украины, РФ и НАТО. Несмотря на глобальный позитив, игроки опасаются введения новых санкций по отношению к России. Пакет финансовых санкций может отнять у рубля несколько процентов», — полагает Богданов.

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