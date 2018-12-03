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Тверская область первая в РФ полностью перешла на цифровое телевещание

Экономика

Аналоговое телевещание в регионе отключили

Тверь, 3 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Аналоговое телевещание отключено на территории Тверской области с 3 декабря. Таким образом, Тверская область стала первым в России регионом, полностью перешедшим на цифровое телевидение, сообщил на открытии бизнес-конференции ПКВС («Первый канал. Всемирная сеть») для операторов кабельного и спутникового телевидения заместитель министра цифрового развития, связи и телекоммуникаций Алексей Волин.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, отключение аналогового телевещания обсуждалась на совещании облправительства 3 декабря. На совещании ответственным органам исполнительной власти было поручено обеспечить разъяснительную работу для граждан, а также контроль за наличием необходимого оборудования в торговых точках, работой управляющих компаний по установке и замене коллективных антенн для приёма цифрового сигнала.

9 ноября, как сообщало ранее ИА REGNUM, состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. 20 телеканалов в цифровом качестве стали доступны жителям на всей территории Верхневолжья. 15 ноября на заседании правительства РФ Игорь Руденя рассказал об опыте перехода Тверской области на цифровое телевещание. Он выступил с предложением закрепить в федеральном законодательстве положение об обязательном наличии антенн для приема цифрового эфирного телевидения в новых многоквартирных домах.

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