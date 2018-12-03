Уход Катара из ОПЕК повлияет на динамику цен на нефть — эксперт

Москва, , 15:37 — REGNUM В принципе, для ОПЕК и тем более — для всей мировой нефтяной индустрии выход Катара из этой организации не является значительной потерей. Катар добывает примерно 650 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет менее 1% от общемировой добычи нефти. А доля Катара в совокупной добыче нефти картелем ОПЕК не превышала 2%. Решение властей Катара в этом контексте выглядит логичным — сколько-нибудь ведущей роли в ОПЕК эта организация никогда не играла. Мир эту «потерю», как и ОПЕК, переживет спокойно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По ее мнению, если эта потеря незначительна для ОПЕК, не исключено, что ОПЕК+ никаких потерь в связи с выходом Катара не понесет, так как Катар может участвовать в текущем году в ОПЕК+ уже как независимый производитель и присоединиться в 2019 году, покинув ОПЕК, к новому соглашению нефтяного картеля и независимых производителей нефти, которое придет на смену ОПЕК+ с очень высокой вероятностью.

«Цена на нефть Brent, когда стало известно о готовящемся выходе Катара из ОПЕК, взлетела в считанные часы на 5% и уже торгуется выше $60 за баррель, хотя 30 ноября она стремилась вниз. Меньшее количество участников картеля ОПЕК может усилить роль его лидеров, в первую очередь Саудовской Аравии, и повысить шансы на достижение согласия на ближайшем саммите ОПЕК о сокращении добычи нефти. Экономическая комиссия ОПЕК еще в конце прошлой недели рекомендовала нефтяному картелю на ближайшей встрече принять решение о том, чтобы сократить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки с 2019 года», — напомнила эксперт.

Выход Катара из ОПЕК в контексте нефтяного рынка для России имеет очень небольшое значение, за исключением того, что сейчас РФ является бенефициаром роста цены на нефть, пусть во многом и спекулятивного. Однако для России наибольший интерес может представлять заявление властей Катара о намерении сосредоточиться на добыче природного газа. И на мировом газовом рынке позиции Катара совсем другие, чем на нефтяном. Катар занимает четвертое место в мире по добыче природного газа, добывая примерно 183 млрд кубометров газа в год (это примерно треть от объемов добычи газа в России). Для России Катар, безусловно, конкурент.

«В ряде регионов мира, в том числе в Китае, сжиженный природный газ из Катара весьма востребован, и отчасти по этой причине Китай не спешил с договором о поставках трубопроводного газа из России. С запуском в конце 2019 года газопровода «Сила Сибири» ситуация на китайском газовом рынке может существенно измениться в пользу России. Но это не значит, что Катар как поставщик газа не будет конкурентом России в других странах. А если США начнут экспортировать газ, то Катару придется снизить цены, и тогда конкурентоспособность его газа по сравнению с российским трубопроводным заметно повысится, это произойдет в будущем, но не прямо сейчас», — считает Мильчакова.

Для того, чтобы стать успешным конкурентом России на европейском газовом рынке, Катару придется увеличить инвестиции и в строительство дополнительных мощностей по производству СПГ, и в строительство новых танкеров-газовозов (а количество таких судов в мире пока ограничено, что сильно сдерживает развитие рынка СПГ). А для увеличения инвестиций потребуются деньги. И откуда Катар их возьмет — пока большой вопрос. С Саудовской Аравией у него отношения сильно испорчены.

«Но ясно одно — США в лице Катара не заинтересованы выращивать себе конкурента на газовом рынке. Так что у России больших опасений по поводу сосредоточения Катара на своей сильной стороне — добыче газа и экспорте СПГ — быть не должно. Но в любом случае это повод задуматься о будущем раскладе сил на газовом рынке и роли в этом России», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 года в Дохе министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна с 1 января 2019 года решила прекратить членство в ОПЕК. Министр пояснил, что такое решение связано с намерением страны сосредоточить усилия на добыче газа.

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