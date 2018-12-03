ПАО «Россети»: Ленинградской области грозит рост тарифов на энергоносители

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:30 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод «Кинеф» должен остаться в рамках регионального регулирования. Такое пожелание высказал генеральный директор по экономике ПАО «Россети» Павел Гребцов, комментируя агентству «Прайм» ход судебного разбирательства о переподключении нефтеперерабатывающего завода «Кинеф» (принадлежит «Сургутнефтегазу») от сетей «Ленэнерго» напрямую к ФСК ЕЭС. Напомним, Арбитражный суд Москвы принял решение отложить на конец декабря рассмотрение дела, таким образом, спор временно поставлен на паузу.

По словам Гребцова, на долю «Кинеф» приходится 29% котловой выручки Ленинградской области по высокому напряжению и 12% совокупной выручки. «Его уход, исходя из правил тарифообразования, может вызвать рост тарифа для прочих потребителей области до 40%. Таких серьезных последствий мы допустить не можем — это негативно отразится на экономике региона», — подчеркнул он.

Гендиректор по экономике ПАО «Россети» напомнил, что «Ленэнерго». Компания регулировалась и продолжает регулироваться по методу доходности инвестированного капитала. «В ее отношении был применен такой механизм, как сглаживание», — пояснил он. На сегодняшний день его объем составляет 13,7 млрд рублей, которые должно быть возвращено согласно решениям суда. По сути, отметил Гребцов, «можно сказать, что «Ленэнерго» отчасти кредитовало Ленинградскую область на эту сумму».

«Ленэнерго» работает на территории двух субъектов — Санкт-Петербурга и Ленинградской области по принципу раздельного учета затрат, согласно которому объем долговой нагрузки на область по «Ленэнерго» составляет порядка 19 млрд рублей, а соотношение долга к EBITDA равняется приблизительно 5. «В таких реалиях, — уверен Гребцов, уход потребителя, выручка от которого составляет 3 млрд рублей в год — очень негативный сценарий. Чтобы его избежать, необходимо найти компромиссный вариант, устраивающий и «Кинеф», и «Ленэнерго», и при этом не ложащийся бременем на потребителей региона». По его мнению, самое главное — не допустить перекрестного субсидирования, когда одни потребители платят за других.

Гендиректор по экономике ПАО «Россети» выразил надежду, что в ближайшее время в Госдуму РФ будут внесены изменения в части регламентирования подходов к переходу крупных промышленных потребителей на сети ФСК. На них должен распространяться тот же объем перекрестного субсидирования, что был за ними в региональном котле. По его словам, это необходимо, чтобы уход такого потребителя не вызвал дополнительной нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, бюджетных потребителей, школы, детские сады, больницы.

«40-процентный рост тарифа — очень серьезно для данной категории, подчеркнул Гребцов. — Мы считаем, что потребители Ленинградской области не должны платить такие деньги».

Топ-менеджер ПАО «Россети» заявил о необходимости возврата сглаживания. «Это стабилизирует финансовое положение «Ленэнерго» и самой области. Что касается тарифов для потребителей, то их можно стабилизировать путем консолидации сетевых активов внутри Ленинградской области, что опять-таки входит в поручение главы государства. Консолидация стала бы наиболее правильным решением и помогла бы сбалансировать тариф за счет синергии и других эффектов», — уверен он.

«Проект постановления, обсуждающийся сейчас в правительстве, предлагает обязать компании полностью оплачивать свой заказ в техприсоединении либо отказаться от него. Дополнительных доходов от этого сетевой комплекс не получит, зато эффективные потребители в совокупности будут платить меньше, сняв с себя бремя чужих амбиций. Для тех, кто мощность завышает, совокупный платеж возрастет. Такая мера, на наш взгляд, будет способствовать более рациональному использованию мощностей», — резюмировал Гребцов.